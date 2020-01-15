В Югре при столкновении легковушки и минивэна погиб человек

Сегодня в Югре на 920 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошла авария с участием двух машин. В результате ДТП погиб один человек, сообщает УМВД Югры.

«По предварительным данным, столкнулись автомобили «Тойота Марк II» и «Фольксваген Мультивен» по причине выезда на полосу встречного движения одного из автомобилей. В результате аварии водитель «Тойота Марк II» погиб на месте происшествия, еще четверо человек получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в медучреждение», — заявили в ведомстве.

Отметим, что сейчас на месте происшествия работают наряды ГИБДД, а также следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств аварии.