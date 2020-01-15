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Югорчанка вошла в тройку лучших на международном турнире по плаванию

Фото: Депспорт Югры
Фото: Депспорт Югры

Югорская спортсменка Анна Егорова стала бронзовым призером первого этапа Международного турнира FINA Champions Swim Series, сообщает центр спортивной подготовки сборных команд Югры.

«Девушка продемонстрировала высокий уровень подготовки на дистанции 400 м, которую проплыла вольным стилем с результатом 4:12.18», — сказано в сообщении.

Отметим, что турнир проводится среди лучших пловцов мира - чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладателей рекордов мира, лидеров мирового рейтинга, получивших приглашение от Международной федерации водных видов спорта (FINA). Следующий этап соревнований стартует уже 18-19 января 2020 в Пекине (Китай).


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Сегодня в 14:13, просмотров: 540, комментариев: 0


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