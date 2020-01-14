​МегаФон знает, чего хотят женщины

Жители Югры занимают второе место среди уральцев по интересу к туристическому онлайн-шопингу, уступая только свердловчанам. Каждую четвертую покупку в сервисе «МегаФон Путешествия» совершают северяне. Туры, билеты, отели, экскурсии и трансфер здесь чаще всего выбирают и покупают женщины – на них приходится 63% заказов.

«МегаФон Путешествия» – это сервис оператора, где можно полностью спланировать свою поездку в режиме онлайн и получить за это кэшбэк реальными деньгами. Он будет начислен автоматически, им можно оплатить связь, интернет-покупки или снять с банковской карты МегаФона. Предусмотрительные туристы уже сейчас начинают смотреть туры на весенние школьные каникулы и планировать поездки на майские.

«Самый крупный кэшбэк на Урале в минувшем году получил житель города Екатеринбурга. На карту ему была возвращена сумма почти 5,5 тысяч рублей. Поэтому наш сервис – это не только просто и удобно, но и выгодно», – отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

Среди партнеров сервиса крупнейшие авиакассы, агентства бронирования, туроператоры, ж/д и автобусные перевозчики, такие как Aviasales, Booking.com, Ostrovok, tutu.ru и другие.

Подробнее на сайте travel.megafon.ru.