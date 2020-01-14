В Югре легковушка вылетела на встречку и врезалась в Камаз

Накануне в Югре на 910 километре автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» водитель «ВАЗ 21144» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения протаранив сразу два автомобиля, сообщает УМВД Югры.

«По предварительным данным водитель «ВАЗ» не учел дорожно-климатические условия, а также нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части дороги. Он допустил наезд на препятствие в результате чего осуществил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ» и автомобилем «Тойота Хайлендер», — заявили в ведомстве.

Отметим, что в результате аварии водитель иномарки и пассажир «Ваз» получили травмы.

Всего же на территории Югры за прошедшие сутки зарегистрировано десять ДТП, в которых 11 человек получили травмы.