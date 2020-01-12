В Югре полицейские повторно задержали пьяного водителя без прав

В Урае сотрудники ГИБДД задержали пьяного мужчину, управлявшего транспортным средством с неработающими стоп-сигналами, сообщает УМВД Югры.

При проверке документов сотрудники правоохранительных органов выяснили, что у водителя нет водительского удостоверения, а также страхового полиса ОСАГО.

«При оформлении административного материала от водителя исходил резкий запах спиртного. Правонарушитель согласился пройти освидетельствование, в результате которого прибор измерения алкоголя показал 0, 234 промилле», — заявили в ведомстве.

Отметим, что мужчина уже привлекался в 2017 году к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что был лишен водительских прав на 1,6 года.

Против югорчанина сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.