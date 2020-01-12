В Югре спасатели эвакуировали трех человек, застрявших на автозимнике

Накануне в Югре спасатели эвакуировали трех человек с автозимника Ханты-Мансийск – Согом, у которых закончился бензин, сообщает «Центроспас-Югория».

Сотрудникам спасательной службы пришлось обследовать 230 километров прилегающих территорий.

«На 35 километре автозимника Ханты-Мансийск - Согом были обнаружены мужчины 1987,1952,1975 годов рождения. Спасатели напоили пострадавших горячим чаем и эвакуировали в Ханты-Мансийск», — сказано в сообщении.

В «Центроспас-Югория» напомнили жителям и гостям округа о том, как нужно готовиться при поездках на автозимники:

Выезжая на зимник, вы должны понимать, что расход топлива в сложных дорожных условиях возрастает многократно. Поэтому, необходимо запастись полным баком бензина и иметь дополнительную канистру с горючим. Даже если вы рассчитываете провести в дороге пару часов в машине должен быть запас воды и пищи. Также рекомендуем, выезжая в дорогу, пополнить баланс и зарядить сотовый телефон. В машине обязательно должна быть лопата и буксировочный трос. Передвигаясь по зимним дорогам, следует соблюдать все правила дорожного движения.

А также помните главное правило - не выезжать за ограничительные вешки или если их нет, не съезжать с утрамбованного полотна.