​Председатель думы Сургутского района Анатолий Сименяк ответил на вопрос о появлении бездомных собак в Лянторе

Жительницу Лянтора Нафису Гарипову беспокоит появление в Лянторе бродячих собак. С этим вопросом она обратилась к председателю думы Сургутского района Анатолию Сименяку и попросила разъяснить, планируют ли власти открытие приютов в связи с новым законом о гуманном обращении с бездомными домашними животными?

Анатолий Сименяк рассказал, что в Сургутском районе отловом, вакцинацией и стерилизацией животных занимается предприниматель из Лянтора ИП Давлетов Константин Аркадьевич. Животных свозят для проведения процедур в Лянтор, но выпуск животных происходит в том поселении, из которого их забирали. Эта процедура фиксируется на видео и предоставляется в Департамент ЖКХ, экологии, транспорта и связи администрации района.

Председатель районного парламента отметил, что отпускают не всех животных, а только тех, которым ветеринар дает заключение об отсутствии агрессии после проведения процедур по вакцинации, стерилизации и чипированию.

Сейчас на территории Сургутского района нет приютов для животных. Есть только пункт передержки животных в Белом Яре и группа волонтеров «Дорога домой». Необходимость создания приютов, безусловно, есть. После 1 января 2020 года будет принят законопроект о порядке организации деятельности приютов для животных и нормах их содержания на территории Югры. После его принятия на территории Белого Яра планируется строительство частного приюта для животных, дополнил Анатолий Сименяк.

P.S. Как сообщает служба информации ГТРК "ЛянторИнформ", в городе работает группа помощи бездомным животным. Волонтерское объединение «Рыжий кот» в настоящее время подало документы для открытия НКО с дальнейшей целью создания приюта для животных и в Лянторе.

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