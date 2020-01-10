В Югре водитель устроил ДТП, собрав «паровозик» из машин

Накануне в Югорске на улице Калинина 27-летняя девушка устроила аварию с участием трех автомобилей. В результате ДТП югорчанка получила травму, сообщает УМВД Югры.

«По предварительным данным, девушка, управляя автомобилем «Хендай Солярис», не выбрала безопасную скорость движения и допустила столкновение с автомобилем «Хендай Акцент» под управлением женщины 1973 года рождения, в последующем «Хендай Акцент» по инерции совершило наезд на транспортное средство «Субару Оутбек»», — заявили в ведомстве.

Напомним, что недавно Госавтоинспекция Югры отчиталась по всем ДТП на территории региона за новогодние выходные.