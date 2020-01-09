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В Югре неизвестные вынудили пенсионерку отдать им все ее деньги

Накануне жительница Белоярского района обратилась в полицию, заявив, что неизвестный мужчина путем обмана украл у нее 85 тысяч рублей, которые она откладывала на отпуск. Об этом сообщает УМВД Югры.

Пенсионерка заявила, что днем на ее сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. Представившись сотрудником службы безопасности банка, он убедил женщину перевести свои накопления на другой счет, якобы для того, чтобы обеспечить сохранность денежных средств. Югорчанка, не подозревая обмана, пришла в отделение банка и сняла со своего накопительного счета денежные средства, после чего перевела свои сбережения на указанный счет лже-банкира.

«Женщина, находясь в офисе банка, не обратилась за помощью к специалистам и даже не поинтересовалась, по какой причине может произойти списание денежных средств с ее счета. Свои накопления пенсионерка хранила на отпуск», — заявили в ведомстве.

Отметим, что по факту мошенничества следственным отделом УМВД Белоярского края возбуждено уголовное дело.


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Сегодня в 16:55, просмотров: 387, комментариев: 0


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