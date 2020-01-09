Югорская биатлонистка представит сборную России на предстоящем первенстве мира

Югорчанка Алина Кудисова выступит на предстоящем первенстве мира по биатлону, которое пройдет с 26 января по 2 февраля в Ленцерхайде (Швейцария). Информация об этом появилась на сайте центр спортивной подготовки сборных команд Югры.

«Вчера был утвержден состав российской сборной команды, которая отправится на мировое первенство. По итогам отборочных стартов, которые проходят в эти дни в Екатеринбурге, югорская биатлонистка Алина Кудисова из Ханты-Мансийска вошла в состав национальной сборной», — написано в сообщении.

Напомним, что в конце 2019 года Алина стала бронзовой призеркой первенства России по биатлону.