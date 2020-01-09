МЧС рассказало, сколько человек в Югре пострадало от пожаров с начала года

С начала 2020 года на территории Югры ни один человек не пострадал в результате пожаров. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в окружном МЧС.

Всего на территории региона в период с 1 по 8 января зарегистрирован 51 пожар, в котором 15 человек были спасены.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали бани, жилые дома и квартиры, дачи. Основные причины пожаров - нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей, неосторожное обращение с огнем. Пожарными спасено материальных ценностей на сумму более 20 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба МЧС Югры на сайте ведомства.

Напомним, что сегодня в городе Покачи из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали школу, а в Нижневартовске неизвестные устроили пожар в жилом доме.