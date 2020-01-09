​В городе Покачи эвакуировали школу

Сегодня утром, 9 января, на пост МЧС поступило оповещение о том, что в школе №4 в городе Покачи сработала пожарная сигнализация. Через три минуты к образовательному учреждению прибыли пожарные подразделения. Из здания эвакуировали 850 детей и весь педагогический состав, никто не пострадал.

Проверка школы показала, что опасности нет, сигнал тревоги сработал по ошибке: «В ходе проведения разведки было установлено, что произошло ложное срабатывание сигнализации. Учебный процесс восстановлен», — сообщает пресс-служба МЧС России по ХМАО-Югре.