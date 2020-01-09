В России запретили мандарины и апельсины из Китая

С 6 января 2020 года Россельхознадзор ввел запрет на поставку мандаринов, апельсинов и других цитрусовых культур из Китайской Народной Республики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты надзора с осени 2019 года выявляют нарушения требований карантина в китайских цитрусах. Попытки КНР усилить контроль над импортом фруктов не увенчались успехом:

«Россельхознадзор до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер вынужден с 6 января 2020 года ввести временные ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур», - отметили в ведомстве.

По статистика Россельхознадзора, за весь предыдущий год из Китая в Россию поставили 240 тысяч тонн фруктов, из них 151 тысяч тонн - цитрусовые.