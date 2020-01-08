16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,2632   EUR  68,0450  

В России граждане смогут вернуть деньги, потраченные на любые лекарства

фото pixabay.com
фото pixabay.com

С 1 января 2020 года вступили в силу поправки в правила оформления налогового вычета. Любой гражданин России, который работает и платит подоходный налог, может вернуть деньги, потраченные на лекарства. Установленная сумма вычета - до 15 600 рублей.

«Вот можете пойти в больницу, у врача выписать рецепт на любое лекарство. В аптеку пошли, купили. И с рецептом и чеком — в налоговую. На себя, на вторую половинку, на детей, на родителей. Если в семье двое работают, получается, 31 200 рублей вернет государство», - пояснил член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Александр Петров в эфире «Дума ТВ».

В Госдуме полагают, что такой возможностью воспользуются десятки миллионов граждан. Если система окажется успешной, депутаты намерены увеличить финансирование на лекарства достаточным образом, сообщил Петров.

Отметим, что раньше россияне могли вернуть деньги только за лекарства, включенные в перечень, утвержденный правительством РФ.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

08 января в 17:07, просмотров: 8215, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
вера
не нравится
09 января в 16:39
очередной бред
Сергей Яковлевич вера
не нравится
09 января в 16:54
Читать на оборот как и все остальные обещалки, скоро лекарств не будет совсем. Путинская контора так работает, если обещают что-то значит этого лешат. Примеров полно.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Город без лица

​Город без лица
Сургут всегда является лучшим, рекордсменом, первым. И в смысле серости, безликости и кашеобразности он тоже не уступает другим городам. И в этом мы лучшие
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 14:51
307 2
Не ремонт, а фарс!

Не ремонт, а фарс!

После проведенных работ в ряде случаев блистают лишь первые-вторые этажи, выше коммунальщики уже не поднимаются.
Инна Бирук, сургутская общественница Сегодня в 12:31
1551 2
​ЧП года в Сургуте. Убитый полицейский и гибель под колесами спецтехники

​ЧП года в Сургуте. Убитый полицейский и гибель под колесами спецтехники
Минувший год запомнился сургутянам резонансными происшествиями
Анастасия Якупова 07 января в 10:15
7767 2
Siapress.ru года. Массовая драка, корь и спасение от маньяка

Siapress.ru года. Массовая драка, корь и спасение от маньяка
Cамые волнующие и обсуждаемые материалы портала в 2019 году
Константин Шперлинг 07 января в 10:02
5939 1
​Происшествие года. Мужчина пытался угнать самолет, летевший из Сургута в Москву

​Происшествие года. Мужчина пытался угнать самолет, летевший из Сургута в Москву
Анастасия Якупова 06 января в 12:24
8474 1
Какие даты отмечали в Сургуте в 2019 году

Какие даты отмечали в Сургуте в 2019 году

Редакция СИА-ПРЕСС 06 января в 10:00
1771 1
​Кладбищенские заборы

​Кладбищенские заборы
Возможно, Варламову наши «поросячьи» заборчики даже понравились как единая структурированная часть города. Надо было сломать. Теперь на их месте депрессивные темно-зеленые заборы
Альберт Исмагилов, сургутянин 05 января в 14:54
2214 1
Потери года: Кто из известных людей ушел из жизни в 2019 году

Потери года: Кто из известных людей ушел из жизни в 2019 году
Редакция СИА-ПРЕСС 05 января в 12:57
3725 0
Чем занималась дума Сургута в 2019 году

Чем занималась дума Сургута в 2019 году
Илья Низовских 05 января в 09:00
1541 2
Предлагаю наградить бурными аплодисментами искреннего восторга находчивых людей, придумавших брать с посетителей ИКЦ «Старый Сургут» плату за вход на территорию

Предлагаю наградить бурными аплодисментами искреннего восторга находчивых людей, придумавших брать с посетителей ИКЦ «Старый Сургут» плату за вход на территорию
Юрий Нуреев 05 января в 03:19
3241 16
​Мем-года. Женская истерика и кот весь год смешили россиян

​Мем-года. Женская истерика и кот весь год смешили россиян
Анастасия Якупова 04 января в 16:31
2097 0
Слух года: Сургутнефтегаз переезжает?

Слух года: Сургутнефтегаз переезжает?
Самой обсуждаемой сплетней стало изменение адреса главного офиса СНГ
Анастасия Якупова 04 января в 11:19
15744 10
​Миллиарды, рекорды и дольщики — как Вадим Шувалов подвел итоги 2019 года для Сургута

​Миллиарды, рекорды и дольщики — как Вадим Шувалов подвел итоги 2019 года для Сургута
Редакция СИА-ПРЕСС 04 января в 09:36
1339 0
​12 главных кадровых перестановок в Сургуте и Югре за уходящий 2019 год

​12 главных кадровых перестановок в Сургуте и Югре за уходящий 2019 год
Топ-менеджеры менялись во власти, бизнесе и образовании
Дмитрий Щеглов 03 января в 09:39
5213 2
​Гороскоп на 2020 год. Не только в мышеловке

​Гороскоп на 2020 год. Не только в мышеловке
Кому грядущий год принесет удачу и легкие деньги, а кому прищемит хвост
Редакция СИА-ПРЕСС 02 января в 13:09
2141 1
Пусть 2020 год станет для вас временем удачи и приятных открытий

Пусть 2020 год станет для вас временем удачи и приятных открытий
Пак Мен Чер, генеральный директор ООО «СГЭС» 31 декабря 2019 в 18:00
1348 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика