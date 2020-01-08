В России граждане смогут вернуть деньги, потраченные на любые лекарства

С 1 января 2020 года вступили в силу поправки в правила оформления налогового вычета. Любой гражданин России, который работает и платит подоходный налог, может вернуть деньги, потраченные на лекарства. Установленная сумма вычета - до 15 600 рублей.

«Вот можете пойти в больницу, у врача выписать рецепт на любое лекарство. В аптеку пошли, купили. И с рецептом и чеком — в налоговую. На себя, на вторую половинку, на детей, на родителей. Если в семье двое работают, получается, 31 200 рублей вернет государство», - пояснил член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Александр Петров в эфире «Дума ТВ».

В Госдуме полагают, что такой возможностью воспользуются десятки миллионов граждан. Если система окажется успешной, депутаты намерены увеличить финансирование на лекарства достаточным образом, сообщил Петров.

Отметим, что раньше россияне могли вернуть деньги только за лекарства, включенные в перечень, утвержденный правительством РФ.