В правительстве России предупредили о росте цен на бензин в 2020 году

Цены на топливо в новом году повысятся, предупредили в Министерстве энергетики и Федеральной антимонопольной службе. При этом министр энергетики РФ Александр Новак считает, что бензин будет дорожать в пределах инфляции. По прогнозу Минэкономразвития общий рост цен в стране в 2020 году составит около трех процентов.

«Рынок топлива в Российской Федерации стабилен, а рост цен в этом сегменте существенно отстает от темпов инфляции», — приводит слова министра РИА Новости.

В качестве доказательства госчиновники приводят данные по динамике цен на топливо в 2019 году. По данным Росстата, дизельное топливо больше чем на процент подорожало только в январе 2019 года, а с февраля по май цены на него снижались. Аналогичная динамика наблюдалась в ценах на бензин: 92-й дешевел в течение пяти, 95-й — двух месяцев, а 98-й — три месяца подряд. В период, когда топливо дорожало, рост цен не превышал половины процента.

О том, что повышение цен на бензин в новом году не превысит темпов инфляции, заявляют и представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин в декабре сообщил, что на основе статистики, собранной в прошлые годы, можно утверждать, что «динамика цен на топливо в России близка к темпам инфляции, хотя бывают низкие периоды, бывают высокие».