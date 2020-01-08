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Диетологи рассказали, как жителям России восстановиться после долгих праздников

фото avatars.mds.yandex.net
фото avatars.mds.yandex.net

Быстро прийти в форму после долгого новогоднего пиршества поможет исключение из рациона тяжелой пищи: салатов с майонезом, сыра, колбасы, а также алкоголя. Кроме того, стоит ограничить потребление соли. Об этом телеканалу «360» рассказала диетолог Наталья Герасимова.

Стоит отказаться от соленых огурцов, помидоров, орешек, оливок. Вместо них следует есть продукты, которые содержат в высоком количестве калий: фрукты, в частности бананы, бобовые, овощные супы.

«Нужно сделать акцент на овощи. Желательно на свежие, то есть не на вареную картошку, а на что-то волокнистое, на зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты», – уточнила Герасимова.

Специалист посоветовала россиянам сделать разгрузочный день без мяса и рыбы. При этом необходимо пить больше воды. Лучше выбирать минеральную воду с высоким содержанием калия - щелочная вода поможет ликвидировать отеки, которые могли накопиться после употребления алкоголя и соленых закусок.

Диетолог советует обратить внимание на физическую активность. По ее мнению, полезно прогуляться, покататься на коньках, пойти в спортзал и заниматься с умеренными нагрузками. Кроме того, важно не забывать о режиме сна.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 55, комментариев: 0


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