В Иране при взлёте разбился украинский самолёт

В Тегеране, недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни, потерпел крушение украинский самолет Boeing 737 со 167 пассажирами на борту, сообщают РИА Новости.

Информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета. По информации иранских СМИ, крушение могло произойти из-за технических проблем лайнера. Самолет упал предположительно с высоты 2400 метров. Предположительно, речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев.

Вероятность того, что на разбившемся самолете остались живые пассажиры, равна нулю. Об этом пишет агентство ISNA, ссылаясь на заявление главы организации «Красного полумесяца» Ирана Мортеза Салими. «Красный полумесяц» Ирана опубликовал первые фотографии с места катастрофы.

Украинские власти пока официально не подтверждают информацию о крушении самолета. Российские дипломаты выясняют, находились ли на борту граждане РФ.