В России прогнозируют всплеск телефонного мошенничества после праздников

О возвращении мошенников после новогодних каникул предупредил своих клиентов Сбербанк. Специалисты службы безопасности отмечают, что в праздники активность киберпреступников почти равна нулю, но к финалу выходных они начинают активизироваться.

В большинстве случаев мошенники обзванивают клиентов банка под видом службы безопасности. Чаще всего потенциальным жертвам предлагают перевести деньги на «резервный счёт» или «срочно подойти к банкомату для подтверждения операции». В пресс-службе Сбербанка отмечают, что за 2019 год от клиентов было получено около 2,5 миллионов обращений по поводу такого вида мошенничества.

Чтобы не попасться на уловку, в банке напоминают, что никому, в том числе сотруднику банка, нельзя называть CVC/CVV-коды банковских карт, коды из СМС для подтверждения операций, логин и пароль от интернет-банка. Если у вас спрашивают данную информацию, необходимо позвонить в банк для уточнения и сообщить о факте мошенничества.