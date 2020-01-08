В Югре в ходе проверок арестовали более 1500 единиц снюса

Сотрудники Роспотребнадзора Югры в течении выходных и праздничных дней проводят проверки торговых точек по выявлению бестабачной никотинсодержащей продукции. По сообщению пресс-службы ведомства, уже проведено 1037 таких проверок. По результатам 10 рейдов выявлено 1538 единиц снюса, в том числе 209 - импортной.

«На всю выявленную продукцию наложен арест, возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы готовятся к направлению в суд для принятия решения о конфискации и уничтожения опасной продукции», - сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре предупреждает об опасности употребления никотиновых сосательных и жевательных смесей, а также призывает югорчан сообщать о фактах реализации такой продукции по телефонам: +79028196807; +7 (3467) 360-003

Отметим, что в правительстве Югры разрабатывается закон о запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотинсодержащей продукции на территории округа.