​МЧС России напомнило правила безопасности на загородных трассах зимой

Специалисты МЧС России предупреждают водителей о необходимости соблюдения мер личной безопасности на загородных трассах зимой.

Перед тем как выехать за город представители ведомства рекомендуют:

Подготовится водителю к поездке – уточнить прогнозы погоды и есть ли ограничения движения на маршруте

Проверить техническое состояние автомобиля, подготовить дополнительную канистру с бензином, если это необходимо.

Собрать все необходимое, что может потребоваться при экстренной ситуации (буксировочный трос, запасное колесо, домкрат, провода для «прикуривания» автомобиля и аптечку).

Взять с собой зимние теплые вещи, горячие напитки в термосе и продукты питания с запасом.

Пополнить баланс счета мобильного телефона, чтобы была возможность поддерживать связь в случае экстренной ситуации.

«Очень важное правило, которое особенно актуально в сильный мороз - это водительская выручка. Если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия ни в коем случае, не оставайтесь равнодушным к людям, попавшим в беду», – отмечают представители МЧС России.

В случае если вы стали свидетелем ДТП или обнаружили людей, попавших в беду, незамедлительно позвоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112. При отсутствии связи передайте сведения о ДТП через водителей проезжающего транспорта в ближайшую пожарную часть.