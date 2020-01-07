​В России из-за повышения МРОТ выросли некоторые выплаты и пособия

В России из-за повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году выросли некоторые пособия и выплаты.

Повышается минимальная сума оплаты одного дня больничного (мин. – 399 руб., макс. – 2 301 руб.); Повышается минимальная величина пособия по беременности и родам. (Если отпуск составит стандартные 140 дней, то минимальная сумма составит 55 830 руб., а максимальная 322 191 руб); Повышается ежемесячное пособие по уходу за ребенком (мин. – 4 852 руб., макс. – 27 984 руб.).

Напомним, что с 1 января 2020 года в 85 регионах России МРОТ вырос до 12 130 рублей. Также в Югре действует районный коэффициент и процентная надбавка к зарплате за стаж работы в районах Крайнего Севера.