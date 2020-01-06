Эксперты рассказали, на сколько повысятся цены на авиабилеты в 2020 году в России

По информации сервисов продажи авиабилетов, в I квартале 2020-го стоимость цена на перелеты вырастет в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

В «Туту.ру» сообщили, что средний чек при перелете экономклассом «туда-обратно» по России на январь–март увеличился на 6,5%, за границу — на 5%. У momondo.ru средняя цена билета на внутренних направлениях выросла на 13%, за рубеж — на 3,3%. А у OneTwoTrip поднялась на 18% на внутренних направлениях и на 10% — на международных, пишут «Известия».

В агентстве «АвиаПорт» считают, что рост цен на авиабилеты будет носить сезонный характер: цены будут расти во время праздников и в период отпусков и снижаться в межсезонье. «В целом, если не будет сколь-либо серьезного изменения внешних факторов, рост цен будет исчисляться единицами процентов, где-то ближе к 5%», — заявил РИА «Новости» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.



По его мнению, авиакомпании успели накопить большие убытки и их нужно как-то компенсировать. Единственный вариант - увеличение цен на билеты. Из-за ослабления рубля, роста цен на услуги аэропортов, увеличение расходов на содержание авиапарка у перевозчиков нет возможности экономить на издержках.



В ноябре гендиректор Utair Андрей Мартиросов заявлял о том, что ситуация в сфере авиаперевозок остается сложной. Несмотря на то, что в 2019 году ситуация улучшилась благодаря низким темпам роста цен на топливо, но «возникший в 2018-м перекос пока сохраняется».