Россиянам придется больше платить за покупки в интернете

С 1 января 2020 года в России начал действовать закон о снижении порога стоимости беспошлинных покупок в иностранных интернет-магазинах.

Теперь пошлина взимается с зарубежных интернет-покупок стоимостью от 200 евро. Ранее сбор нужно было заплатить за покупку от 500 евро. При этом ставка пошлины уменьшилась с 30% от стоимости покупки до 15%. По новым правилам максимальный вес беспошлинного товара не должен превышать 31 кг, за каждый килограмм, превышающий эту норму, придется доплатить по два евро. Эти правила распространяются на одну посылку: то есть россияне могут заказать несколько посылок по 200 евро максимум каждая и получить их без доплат.

Ожидается, что с 1 июля 2020 года порог беспошлинного ввоза товаров может быть снижен до 100 евро. Дальше планируется опустить этот порог до 20 евро, сообщают vesti.ru