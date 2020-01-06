Автобус, ехавший в Сургут, попал в ДТП под Тюменью. Есть жертвы

Утром 6 января на 266 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль «Isuzu», сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. В автобусе находились рабочие, ехавшие в Сургут. Из 30 пассажиров автобуса семь получили травмы различной тяжести. Водитель и пассажир «Isuzu» погибли. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя автобуса, который начал поворот, не убедившись в безопасности маневра.

ГИБДД расследует обстоятельства происшествия.

Напомним, 4 января на трассе в Исетском районе Тюменской области погибла целая семья из Сургута - муж, жена и трое детей.