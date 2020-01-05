​Четверть жителей России жалуются на общественный транспорт и поэтому предпочитают автомобили

Недовольство работой общественного транспорта выразили 27 процентов опрошенных аналитическим центром НАФИ жителей крупных городов. В среднем же по стране процент критикующих автобусы, трамваи и троллейбусы составляет 26 процентов. При этом в регионах ежедневно пользуются общественным транспортом так же всего четверть населения.

При этом каждый второй житель России ежедневно садится за руль – в миллионниках этот показатель составляет 52 процента, в городах поменьше – 49 процентов. Автобусами и другим общественным транспортом россияне предпочитают не пользоваться из-за переполненных салонов, а также грубости водителей и кондукторов.

Особняком в этой статистике стоит Москва – там, как пишут «Известия», 81 процент жителей доволен работой общественного транспорта, и ежедневно им пользуются 54 процента респондентов.