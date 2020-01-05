​Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться в ресторанах, и что делать, если всё-таки отравились

В ресторанах наибольший риск для здоровья представляют многокомпонентные салаты с майонезом или сметаной, десерты с кремом, изделия из рубленого мяса, а также студни и шаурма. Заказывая их, можно с большей вероятностью получить отравление, пишет РБК со ссылкой на инструкцию Роспотребнадзора. Чаще всего посетители общепита «подцепляют» сальмонеллез, дизентерию, гепатит А, ротавирусную и норовирусную инфекции.

Ведомство рекомендует, во-первых, сохранять чеки из ресторанов, а также иметь контакт со свидетелями, которые могут подтвердить, что вы были в том или ином заведении. Если вы почувствовали себя плохо после похода в кафе – лучше сразу обратиться к врачу. Это позволит оперативно понять степень опасности отравления, а также впоследствии доказать, что оно наступило именно он еды из определенного общепита. Ну и, конечно, соблюдайте собственную гастрономическую гигиену и не ешьте старые салаты, оставшиеся с новогодней ночи.