​Сегодня россияне поборются с канадцами за золото молодежного чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 5 января, в 23 часа по сургутскому времени (21.00 МСК) начнется финал молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором российская сборная будет играть против команды Канады. В последний раз наша сборная боролась за золото в этом соревновании в 2016 году (тогда она проиграла), а первое место в МЧМ россияне забирали лишь в 2011 году.

Для попадания в финал сборной России пришлось пройти через очень непростой матч со Швецией – основное время закончилось со счетом 4:4, и в первой дополнительной десятиминутке игрок нашей команды Иван Морозов забил «золотую» шайбу и привел команду в финал. Стоит отметить, что россияне в рамках текущего МЧМ выигрывали канадцев – это случилось в групповой стадии, но было впечатляюще – со счетом 6:0. Однако сейчас букмекеры делают ставку на североамериканских игроков, которые сильно разогнались по ходу турнира.

В молодежном чемпионате мира по хоккею участвуют спортсмены в возрасте до 20 лет.