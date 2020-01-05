​В Петербурге умер онколог Андрей Павленко, который вел блог о своей борьбе с раком

Онколог Андрей Павленко, о котором узнала вся страна благодаря его блогу о борьбе с раком, скончался сегодня утром в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в Facebook его жена.

Павленко работал замдиректора по медицинской части клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова в СпбГУ, он профессионально и долго лечил людей от рака. Как пишут «Ведомости», в марте 2018 года он узнал, что сам болен раком желудка – болезнь развивалась бессимптомно, поэтому была обнаружена лишь на третьей стадии. Тогда Павленко запустил проект «Жизнь человека» на портале «Такие дела» – там он рассказывал о системе по лечению рака в России и вел дневник больного.

Сейчас, после его ухода, на его сайте «Жизнь человека» будет создан специальный грант имени Андрея Павленко. Половина привлекаемых в него средств будет направляться на нужды семьи Андрея, а вторую половину специальный комитет будет выдавать за лучшие документальные журналистские работы, рассказывающие о людях, борющихся с раком.