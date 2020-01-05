​В законотворческих планах правительства России нашли инициативу по «корректировке возраста вступления в брак»

В России может быть изменен официальный возраст вступления в брак. Как минимум планы по внесению корректировок в законодательство в этой части журналисты обнаружили в официальных планах правительства России на 2020 год. В какую сторону планируется провести «корректировку» – не уточняется, но на всякий случай все напряглись.

Стоит отметить, что сейчас официально в России допустимый возраст для вступления в брак – 18 лет, но регионы имеют право менять этот показатель, снижая его до 14 лет в связи с некоторыми обстоятельствами. Чаще всего они выражаются в беременности юной невесты, хотя иногда речь идет об эмансипированных, самостоятельных и имеющих собственный доход подростках.

В интервью РИА «Новости» член Общественной палаты России Диана Гурцкая с настороженностью отнеслась к идее правительства что-то менять в законах о возрасте вступления в брак: «У нас нет причин ни для его снижения, ни для увеличения. Но есть ещё один крайне важный момент. Субъекты РФ сегодня вправе определить условия, при которых возможно вступление в брак до 16 лет. Вот здесь точно требуется единый подход. Мы не должны допустить, чтобы, ссылаясь на местные традиции, позволили юным россиянам, фактически детям, заключать браки».