​Крупный сервис предсказал скорый рост зарплат у большинства россиян

Большая часть работодателей в России планирует повысить зарплаты для своих сотрудников. Об этом сообщает сервис HeadHunter. По данным экспертов, пересмотреть зарплаты в сторону повышения собираются примерно 80 процентов российских компаний и под 90 процентов – среди предприятий с иностранным участием. При этом работающие в России зарубежные компании в среднем повысят доходы своих сотрудников на 10 процентов, а отечественные предприятия – на 7 процентов. Причем произойти это может достаточно рано – многие решат свои вопросы в январе, остальные – в течение полугодия, пишет РИА «Новости».