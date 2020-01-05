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​Крупный сервис предсказал скорый рост зарплат у большинства россиян

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Большая часть работодателей в России планирует повысить зарплаты для своих сотрудников. Об этом сообщает сервис HeadHunter. По данным экспертов, пересмотреть зарплаты в сторону повышения собираются примерно 80 процентов российских компаний и под 90 процентов – среди предприятий с иностранным участием. При этом работающие в России зарубежные компании в среднем повысят доходы своих сотрудников на 10 процентов, а отечественные предприятия – на 7 процентов. Причем произойти это может достаточно рано – многие решат свои вопросы в январе, остальные – в течение полугодия, пишет РИА «Новости».


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Сегодня в 12:43, просмотров: 167, комментариев: 1


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Комментарии:
Gopnik
не нравится
Сегодня в 12:56
Опять инфляция накроет всех медным тазом.

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