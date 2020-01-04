Россия побила собственный рекорд по добыче нефти и газа

В 2019 году Россия побила рекорд постсоветских времен по объемам добычи нефти и конденсата. Добыча составила 560 миллионов тонн, что выше прошлого рекорда на четыре миллиона. Об этом стало известно из мониторинга данных центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Отметим, Россия ежегодно повышает этот рекорд. Так, в 2018 году нефтяникам удалось добыть 556 миллионов тонн нефти и газа, а в 2017 - 549 миллионов тонн.

Согласно статистике, Россия планомерно приближается к рекорду добычи Советского Союза. В 1987 году объемы нефти и газа, добытого в СССР, составили 569 с половиной миллионов тонн.