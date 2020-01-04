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В России выросли пенсии по старости

В России с 1 января 2020 года выросли пенсии по старости на почти семь процентов. Теперь средний размер страховой пенсии составляет 16 400 рублей - на тысячу выше, чем в прошлом году.

Увеличение выплат связано с ростом инфляции. Президент России на конференции с прессой заявил, что индексация пенсий в два раза опережает инфляцию. Правительство страны продолжит увеличивать пенсии и не планирует новых реформ в этой сфере.

Напомним, в 2018 году Владимир Путин подписал закон об увеличении возраста выхода на пенсию. Он вырос на пять лет для обоих полов: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До этого пенсионный возраст составлял 55 и 60 лет соответственно.


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Сегодня в 13:12, просмотров: 182, комментариев: 0


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