В России сдавать автомобили в утиль стало выгоднее

С 1 января 2020 года в России повысились ставки утилизационного сбора на автомобили. В среднем, сдавать машины в утиль стало в два раза выгоднее. Соответствующее постановление Правительства подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 15 ноября прошлого года.

Ставки увеличились по-разному в зависимости от объема двигателя:

На 46% для двигателя до 1 литра;

На 112% для двигателей от 1 до 2 литров;

На 145% для двигателей от 3,5 литра.

Также ставки утильсбора выросли на почти 19% для машин от 12 до 20 тонн.

Отметим, в это же время в России выросли цены на отечественные автомобили.