С 1 января 2020 года в России выросли цены на отечественные автомобили. Об этом стало известно в ходе мониторинга цен в каталогах автодилеров на российском рынке.

Так, Волжский автомобильный завод повысил рекомендованные цены на всю серию машин "Лада" в среднем на два процента. Теперь минимальная стоимость легковушек концерна "АвтоВАЗ" составляет почти 456 тысяч рублей (плюс два с половиной процента), а самая дорогая машина выросла в цене до 1 043 00 рублей (плюс полтора процента).

Отметим, в это же время в России увеличились ставки на утилизационный сбор автомобилей.