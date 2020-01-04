Летевший из Тюмени пассажирский самолет аварийно сел в Перми из-за сбоя в оборудовании

Сегодня, 4 января, пассажирский рейс "Тюмень - Санкт-Петербург" аварийно сел в Перми из-за технической неисправности: отказало навигационное оборудование. Об этом сообщает федеральное инфоагенство ТАСС со ссылкой на пресс-службу пермского аэропорта.

На борту лайнера авиакомпании Red Wings находились 176 пассажиров. Представители Уральской транспортной прокуратуры сообщили журналистам, что в ходе вынужденной посадки самолета ни один человек не пострадал. Сейчас ведомство проводит проверку после случившегося.