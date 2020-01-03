Российским водителям разрешили не возить с собой полис ОСАГО

С 1 января в России вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Среди них: упрощение проверки ОСАГО. Теперь инспекторы не будут в обязательном порядке требовать от водителей предъявить бумажный полис ОСАГО - хватит электронной версии.

Как сообщает Правительство России, полицейские сами смогут проверять договор о страховании, запросив нужную информацию в автоматизированной системе. Однако пока что не уточняется, что делать, если проверка документов осуществляется в месте, где нет мобильной связи, поэтому автолюбителям все-таки стоит взять с собой полис перед загородной поездкой.

Напомним, также с первого января в России начали выдавать номера для машин прямо в автосалонах.