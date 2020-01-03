В России запретили держать дома диких животных

С 1 января в России введен запрет на содержание в домашних условиях диких животных. Об этом сообщает Государственная Дума со ссылкой на Правительство.

Теперь в квартире нельзя содержать львов, тигров, крокодилов, китов, моржей, лис, королевских кобр, скорпионов и некоторых пауков, медведей, ужасных листолазов и многих других экзотических животных. С полным списком можно ознакомиться в официальном перечне.

По закону все животные из этого списка, заведенные до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании владельцев до их естественной смерти.

Напомним, в Кондинском районе Югры полицейские поймали рысь, которая гуляла по поселку.