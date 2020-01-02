В Югре в результате ДТП сгорел автомобиль, двое госпитализированы

Сегодня около Покачей (Югра) произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП одно из транспортных средств полностью сгорело, а водитель и пассажир машины были госпитализированы. Об этом сообщает паблик «К-информ».

По информации сообщества, водитель одного из автомобилей не справился с управлением в результате чего легковушку вынесло на встречную полосу движения, где и произошло столкновения с автомобилем «Дэу».

«Подписчик нашего паблика рассказал, что «Дэу» сгорела целиком. Двоих мужчин забрала скорая. Очевидец спас жизнь человека из горящей Нексии. В «Хендае» были женщина, бабушка и двое детей. Грелись в машине автора видео. Все живы», — сказано в сообщении.