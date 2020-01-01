​В Мегионе двое мужчин украли пиротехнику, чтобы устроить салют и порадовать горожан

В новогоднюю ночь в мегионскую полицию обратился хозяин магазина фейерверков, который сообщил, что у него украли товар на общую сумму порядка 100 тысяч рублей. Злоумышленники взломали ларек ночью, проникли внутрь и утащили салюты.

Через несколько часов нарушителей нашли, ими оказались молодые люди 21 и 22 лет. Одного из них ранее задерживали за аналогичное преступление.

«В отделе полиции похитители салютов дали признательные показания и раскаялись. Как выяснилось, мотивы у участников кражи были разные. Один из них хотел в новогоднюю ночь выйти на городскую площадь и устроить салют для всех мегионцев. Другой намеревался продать похищенное и на эти деньги купить подарки близким», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Мегиону.

Владельцу ларька в итоге вернули почти весь товар за исключением пары петард и бенгальских огней.

А похитителям теперь грозит наказание — вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.