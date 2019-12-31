В Нижневартовске для местных жителей подготовили новогоднюю программу, которая начнется после боя курантов

В праздничную ночь с 31 декабря на 1 января в два часа у монумента «Флаг города» вартовчане смогут увидеть новогодний фейерверк

Помимо этого, на площади Нефтяников в это же время назначен старт развлекательной программы «Вместе встретим Новый год!». Мероприятие создано в теме оформления новогоднего Нижневартовска, включая концепцию обустройства Ледового городка. Главной фигурой программы станет Снежная Королева.

Перед гостями выступят лучшие артисты, а также Дед Мороз со Снегурочкой. Кроме того, каждому будет предложено потанцевать на дискотеке и поиграть в игры.