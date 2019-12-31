Специалисты из Роспотребнадзора Югры рассказали о сроках хранения разных салатов

Перед празднованием Нового Года люди обычно готовят много салатов, но не каждый знает, как их правильно хранить. Из информации, предоставленной Роспотребнадзором Югры, следует, что любой салат является благоприятной средой для развития токсичных микроорганизмов, поэтому употребление в пищу салата с истекшим сроком годности повышает шансы получить отравление.

Так как в состав салата может входить множество продуктов, срок годности исходит из рецепта. Стоит помнить, что заправленное блюдо остается свежим меньше. Необходимая температура в холодильнике не должна превышать +6ºС.

Сколько часов салат сохраняет свою свежесть?

Салаты из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов (после заправки – 12).

Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов (после заправки – 12).

Салаты и винегреты из варёных овощей – тоже 18 часов (после заправки – 12).

Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов.

Салаты с добавлением морепродуктов без заправки - 12 часов.

Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов.

Роспотребнадзор предупреждает, что добавлять соус в салаты лучше всего перед подачей на стол. Нельзя оставлять блюдо на столе до утра, лучше всего убрать его в холодильник.