​Ученый-историк из Нижневартовска получил грант Президента РФ

Кандидат исторических наук, старший преподаватель истории и документоведения, а также научный сотрудник исследовательской лаборатории Нижневартовского государственного университета Александра Спичак победила в конкурсе государственной поддержи ученых-кандидатов 2019 года. Она получила гран Президента на 1 200 000 миллиона рублей.

Как сообщает НГВУ, тема исследований гражданки: «Эволюция положения женщин в российском обществе в XVIII – начале XX вв. (на материалах Тобольской духовной консистории)».

Отметим, это второй грант, выигранный Александрой. В прошлом году она получила его за развитие делопроизводства в Тобольской духовной консистории.