Спортсмен из Югры завоевал первое место в международной лыжной гонке

Югорский лыжник Сергей Устюгов занял первое место в масс-старте многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Об этом сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

Соревнование прошло в швейцарском Ленцерхайде 28 декабря. Второе и третье место в гонке среди мужчин на дистанции 15 км свободным стилем заняли норвежец Йоханнеса Клебо и российский лыжник Александр Большунов.

Отметим, что после гонки Сергея Устюгова поздравила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Вы показали высокий профессионализм, грамотное распределение сил. Желаю вам, Сергей Александрович, успехов в предстоящих гонках», — заявила губернатор.