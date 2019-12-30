В Югре 11 человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом

Сегодня на 17 км автодороги «Лянтор – Нижнесортымский» произошло ДТП с участием вахтового автобуса и грузового автомобиля, в результате которого 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает УМВД Югры.

«По предварительным данным, водитель автобуса «Кароса», перевозящий рабочих с месторождения, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Кировец» в составе полуприцепа, движущегося впереди в попутном направлении», — заявили в ведомстве.

Как рассказали СИА-ПРЕСС в департамент общественных и внешних связей Югры, всем пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая помощь, а для их обогрева на место аварии прибыли два автобуса.

«Семь человек в состоянии легкой степени тяжести доставлены в Лянторскую городскую больницу, еще трое – были обследованы и отпущены. Двое - в тяжелом состоянии будут отправлены на вертолете Центр медицины катастроф в Сургуте в травматологическое отделение», — заявили СИА-ПРЕСС в департаменте здравоохранения Югры.

Отметим, что движение на участке не перекрыто, создано реверсивное движение - одна полоса регулируется в зависимости от потока транспорта.