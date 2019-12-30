В Югре два человека погибли при пожаре в жилом доме

Сегодня 30 декабря в Мегионе (Югра) в результате пожара в жилом двухэтажном доме погибло два человека. Об этом сообщает следственный комитет РФ по Югре.

«Установлено, что в жилом двухэтажном доме № 24/2 по улице Садовая в г.Мегионе произошел пожар. В ходе его тушения в помещении одной из квартир были обнаружены обгоревшие тела двух человек. По данному факту проводится проверка», — заявили в ведомстве.

Отметим, что сейчас сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, а также опрашивают очевидцев пожара для установления всех подробностей случившегося.

В МЧС Югры подчеркнули, что здание является частично расселеным, а для устранения возгорания работали 21 специалист от МЧС и шесть единиц техники.