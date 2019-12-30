В Сургуте к Новому Году в колледже им. Знаменского полностью обновили инструменты и оборудование

В Сургуте к главному зимнему празднику успели обновить колледж русской культуры им. А.С. Знаменского. Теперь там появились новые музыкальные инструменты (арфу, маримбу, корнет, фаготы, тубы, тенор, колокольчики, саксофон-баритон, тренировочная ударная установка), а также современный инвентарь (настенно-потолочный экран, сенсорные столы, сценический монитор, усилитель мощности, всенаправленный источник звука, шумомер, цифровая микшерная консоль). Новые музыкальные инструменты намного удобнее старых, а высокие характеристики улучшают звучание, сразу показывают мастерство воспитанника и позволяют развиваться. Интерактивные технологии способствуют повышению интереса к уроку и облегчают процесс преподавания.

Деньги на обновление выделены благодаря национальному проекту «Культура» из средств федерального и регионального бюджета на сумму более 30 млн рублей. Финансирование в рамках этой программы помогло колледжу русской культуры выйти на новый уровень образования и, тем самым, повысить престижность учебного заведения.