Прокуратура ЯНАО назвала возможную причину пожара на месторождении, где погибли два человека

Возможной причиной пожара на Восточно-Таркосалинском месторождении стало возгорание топливного бака работающего грузовика. Об этом заявили в прокуратуре ЯНАО.

«По предварительным данным органов расследования причиной произошедшего послужило возгорание и последующий взрыв топливного бака одного из используемых в хозяйственной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса грузовых транспортных средств», — сказано в сообщении.

Сейчас по факту происшествия организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности, природоохранного и трудового законодательства.

Напомним, что 27 декабря в ЯНАО погибли два вахтовики во время пожара на месторождении.