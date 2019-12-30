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В ЯНАО погибли два вахтовика во время пожара на месторождении

На Восточно-Таркосалинском месторождении (Ямало-Ненецкий автономный округ) в результате возгорания оборудования и техники, погибли два человека, а еще один госпитализирован в больницу. Об этом сообщает следственный комитет РФ ЯНАО.

«Погибшие являлись помощниками бурильщика подрядной организации «Филиал ремонт скважин АО «ССК». В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия, выясняется причина возгорания техники», — заявили в следственном управлении.

Отметим, что сотрудниками правоохранительных органов по факту гибели двух людей возбуждено уголовное дело.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 180, комментариев: 0


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