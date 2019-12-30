Крысоводы России объявили флешмоб, призванный убедить людей не дарить крыс на Новый Год

В социальных сетях распространяется хештег #крысанеподарок. Так общественники и ответственные заводчики пытаются убедить россиян не дарить крыс на Новый Год, так как многие животные после праздников оказываются на улице.

Крысоводы в своих постах напоминают, что декоративная крыса – необычный питомец, требующий особого ухода и больших трат на содержание. Решение завести любое животное у себя дома должно быть осознанным и взвешенным, а человек, получивший такой «живой подарок» может оказаться неготовым и просто выбросит крысу на улицу, где питомец с большой вероятностью погибнет от холода.

Для помощи выброшенным «подаркам» волонтеры из Сообщества помощи крысам создали специальную горячую линию, на которую можно позвонить если вы обнаружили крысу или желаете пристроить ненужного питомца. Для этого необходимо сделать звонок по телефону 88004441603.