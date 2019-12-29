В Тюмени пройдет международный турнир по боулингу

В Тюмени с 24 февраля по 1 марта пройдет международный турнир по боулингу «Brooklyn Bowl». В финале 36 команд со всего мира будут сражаться за призовой фонд размером в два миллиона рублей.

Турнир «Brooklyn Open. Tyumen 2020»не попадает под санкции WADA и проводится по правилам Международной федерации боулинга. Мероприятие поддерживается Министерством спорта и Правительством Тюменской области. Следовательно, победители из России получат звания мастеров спорта международного класса.

Мировой боулинг-турнир проходит в Тюмени уже в четвертый раз.

Болельщиком можно стать бесплатно на сайте Brooklyn Open 2020.